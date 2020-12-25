На внеочередной депутатской сессии мэра Ейска Валерий Кульков объяснил свое решение об отставке. Он обратил внимание, что решил посвятить себя семье. С декабря 2011 года, когда он был назначен главой города, на свет появились трое внуков.- Хочется больше времени проводить с семьёй, - поделился Валерий КульковДепутаты единогласно приняли отставку мэра. Пока исполнять обязанности главы города будет вице-мэр Андрей Скачедуб.Объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы Ейского городского поселения. С 20 января по 19 февраля - прием документов от кандидатов. 17 марта – собеседование.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что Андрей Ворушилин вступил в должность главы Курганинского района. Депутаты переизбрали его повторно.