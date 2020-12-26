В сочинском парке «Южные культуры» у пары черных лебедей под Новый год родились птенцы.Напомним, что у молодых птиц впервые появилось потомство в феврале. Тогда птенцы лебедей вылупились раньше обычного срока (апрель-май). По мнению орнитологов, это связано с аномально теплой погодой в декабре в Сочи.- Черные лебеди – жители Австралии. У них по календарю выведение птенцов с сентября по февраль, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» пресс-секретарь ФГБУ \\"Кавказский биосферный заповедник\\" Янина Реенсон. – Получается, что они обзаводятся потомством с самое холодное время. Честно говоря, мы не ожидали, чтоб это произойдет прямо под Новый год.По ее словам, теперь главная задача – не дать птенцам замерзнуть. Малышей вместе с родителями перевели в отапливаемое помещение в теплице парка.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи у пары черных лебедей впервые родились птенцы. Но пока их точное число установить не удалось.