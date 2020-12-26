В Сочи вечером 26 декабря произошла страшная авария на десятом километре автодороги Адлер – Красная Поляна.- По предварительным данным, водитель Hyundai ехал в сторону Адлера. В какой-то момент он не справился с управлением и вылетел на встречную полосу и столкнулся автомобилем Mitsubishi, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.Он уточнил, что на месте происшествия работают инспекторы, информация о пострадавших уточняется, проводится проверка.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи УАЗ влетел в дерево: водитель погиб, пассажир травмирован. Авария произошла вечером 27 ноября.