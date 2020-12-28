В Краснодаре завершились поиски 15-летней девушки, которая загадочно пропала по дороге в школу. Напомним, все случилось ранним утром 25 декабря. Подросток, как говорят родные, вышла из дома по улице Кислякова, 1. Но на уроках так и не появилась, одноклассники ее не видели, педагоги - тоже.Семья школьницы обратилась за помощью к волонтерам поискового отряда, а также в полицию. Как только заявление поступило, начались поиски.28 декабря стало известно, что школьница найдена.- Ее жизни и здоровью ничего не угрожает. После беседы девушка была передана родителям, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в УМВД по Краснодару.Ранее сообщалось, что нашлась и еще одна школьница, которая пропала в Сочи.