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Завершены поиски загадочно пропавшей 13-летней школьницы в Сочи

По факту пропажи девочки будет проведена проверка
Зоя ВИШНЕВАЯ
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Как выяснилось, всё это время она находилась на детских площадках

Как выяснилось, всё это время она находилась на детских площадках

В Сочи найдена загадочно пропавшая школьница. Вечером 1 декабря 13-летняя девочка ушла из дома и не вернулась. Как позже выяснилось, это случилось после ссоры с родителями. В полицию о пропаже ребенка написали заявление родители: найти самостоятельно дочь они не смогли. Больше суток телефон девочки был выключен.

На поиски школьницы были направлены сотрудники УВД городу Сочи, подключился отряд «Лиза Алерт» и городские службы.

Через оперативные каналы администрации города информация с просьбой о помощи в поиске была распространена по всему курорту. В полночь со 2 на 3 декабря девочку обнаружил наряд полиции.

- Как выяснилось, всё это время она находилась на детских площадках в микрорайоне Макаренко, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Сочи. - Жизни и здоровью школьницы сейчас ничего не угрожает.

В пресс-службе УВД по городу Сочи уточнили, что по факту пропажи несовершеннолетней будет проведена проверка.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на Кубани восьмиклассник ушел из дома и уехал в Москву. Подросток был задержан в одном из районов столицы