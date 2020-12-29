В регионе стало, кажется, аномально тепло. Но синоптики уверяют, что нынешние плюсовые температуры в декабре – это среднестатистические показатели. А вот в первых числах января придет несвойственное тепло для этого месяца, но каждый день столбики термометров будут опускаться все ниже.- 31 декабря будет без осадков, температура воздуха в новогоднюю ночь будет держаться на комфортных плюсовых отметках. Днем по краю ожидается около 10-12 градусов. А 1 января столбики термометров поднимутся до 13-15 градусов. Со 2 числа будет облачно и температура каждый день начнет опускаться на 1-2 градуса, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отдела мониторинга и прогнозирования ГКУ КК «ТЦМП ЧС» Александр Колесник.Ранее «Комсомолка» сообщала, что метеорологи озвучили предварительные прогнозы на первый месяц 2021 года.