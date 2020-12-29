На Кубани поступило более двух тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона», разработанной центром «Вектор» Роспотребнадзора. С сегодняшнего дня прививки этим препаатом ставят сотрудникам ведомства, а также медикам, учителям и сотрудникам соцзащиты. Вакцинируют население исключительно добровольно.- 29 декабря в лечебных учреждениях города Краснодара и края начинается прививочная кампания вакциной «ЭпиВакКорона». В отличие от других вакцин против COVID-19, в этом препарате содержатся только короткие участки вирусного белка – пептиды – необходимые для формирования иммунного ответа. Вследствие ареактогенности вакцина подходит для лиц пожилого возраста, лиц с хроническими заболеваниями, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Роспотребнадзора края.В ближайшие дни планируется привить около тысячи человек. Курс вакцинации также предусматривает двукратное введение с интервалом в 21 день.Ранее «Комсомолка» сообщала, что скоро на Кубани начнут вакцинировать от коронавируса всех желающих, когда регион получит большое количество доз препарата. Пока прививки продолжают ставить тем, кто находится в группе риска.