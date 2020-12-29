29 декабря глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев встретился с журналистами ведущих региональных СМИ и ответил на многие насущные вопросы. От прессы руководитель региона узнал, что местным жителям приходится заказывать препараты в других регионах, потому что в крае многие лекарства днем с огнем не сыщешь.- Мне докладывают, что лекарств в регионе достаточно, а люди говорят, что их не хватает. Я, конечно, верю народу. Дефицит препаратов – это не зона ответственности врачей, а аптек и поставщиков. Хорошо, что вы озвучили эту проблему. Я лично займусь этим вопросом и разберусь, - акцентировал Кондратьев.Ранее «Комсомолка» сообщала, что прокурор Краснодарского края рассказал, с чем связана нехватка лекарств в аптеках. Одна из причин - недостаточные меры по их закупке.