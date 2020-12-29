В Сочи загорелась лесная подстилка в районе селе Пластунка.- На место происшествия выехали пожарные расчеты, площадь возгорания устанавливается, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в экстренных службах.По предварительной информации угрозы, что огонь перекинется на жилые дома, нет. Сотрудники МЧС и других служб делают все возможное, чтобы не допустить распространения огня.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что летом в Сочи произошёл крупный лесной пожар, который не могли потушить сутки. Общая площадь возгорания превысила три гектара. Огонь охватил территорию Головинского участкового лесничества Сочинского национального парка. Из-за затяжной засухи здесь вспыхнула лесная подстилка и листва.