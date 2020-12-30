Возгорание в сочинском лесу произошло накануне. В районе Ореховских водопадов загорелась сухая растительность. За ночь огонь распространился на несколько десятков квадратных метров. Пожар продолжают тушить.- Сообщение о пожаре в Хостинском районе поступило 29 декабря в 23:25. По прибытия выяснилось, что горит лесная подстилка в труднодоступной местности. На месте работает оперативная группа Сочинского пожарно-спасательного гарнизона, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарском краю.По данным на 8 часов утра 30 декабря, огонь охватил 600 квадратных метров леса. К тушению пожара привлечены 84 человека и 16 единиц техники от РСЧС, в том числе 39 человек личного состава и пять единиц техники от МЧС России.Ранее \\"Комсомолка\\" сообщала, что сотрудники МЧС и других служб делают все возможное, чтобы не допустить распространения огня.