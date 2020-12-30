В Геленджике на пяти участках ведут разведку новых запасов воды, пробурены три скважины. До начала летнего сезона капитально отремонтируют скважины Дивноморского водозабора. Ситуация с водой в городе-курорте наладится уже у июню 2021 года. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Также глава региона отметил, что качество водоснабжения скоро улучшится и в Новороссийске. Здесь завершилось строительство двух водонасосных станций. В следующем году планируют приступить к возведению еще одной станции и нового водовода.- Геленджик и Новороссийск питает Троицкий водовод, и мы выделили 4 млрд рублей не на то, чтобы его латать, а чтобы параллельно проложить новые сети. Работы в активной стадии, - отметил Кондратьев.Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Геленджике острой проблемы с водой уже не будет к началу курортного сезона. А в Новороссийске водоснабжение нормализуется к 2022 году.