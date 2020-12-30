В последний день уходящего года проезд в одном из автобусов Анапы будет бесплатным. Такой транспорт выйдет на маршрут №114.- Можно будет не платить за проезд в низкопольном автобусе «ПАЗ» с госномером р357рк777, - об этом «Анапскому Черноморью» сообщил директор местного автопредприятия.Бесплатный проезд в одном из автобусов – это подарок транспортного предприятия жителям и гостям города. Стоит отметить, что в других автобусах оплата остается прежней.Ранее \\"Комсомолка\\" сообщала, как будет работать общественный транспорт в Новый год 2021 в Краснодарском крае. 1 января 2021 года транспорт также будет перевозить пассажиров, как обычно, без изменений в расписании.