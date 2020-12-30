В Краснодарском крае продолжат умирать люди с коронавирусом. По данным на 30 декабря за последние сутки в регионе скончались еще 14 человек.- В Краснодаре не стало женщин 49, 57 и 66 лет, также умер житель Новороссийска 62 лет. В Тихорецкой ЦРБ не спасли женщину 70 лет и мужчину 71 года, также скончался 66-летний житель Кропоткина. В инфекционной больнице Новороссийска №3 умер 67-летний житель. В городской больнице Анапы перестало биться сердце 54-летний пациента. Жительница Армавира 91 года скончалась в городской больнице, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края.Также летальный случай произошел в Усть-Лабинской ЦРБ, здесь не стало 48-летний жителя Геленджика. В Красноармейской ЦРБ скончалась жительница Красноармейского района 66 лет. В Крымской ЦРБ умер 82-летний житель Новороссийска. 80-летний туапсинец скончался в туапсинской районной больнице №1.Всего с начала пандемии на Кубани скончались 915 человек с подтвержденным коронавирусом.Ранее «Комсомолка» сообщала, что сегодня в регионе снова зафиксирован антиректорд по заболевшим. За сутки в госпитали Кубани с коронавирусом попали 192 человека.