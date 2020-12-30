В 2021 году, как и всегда, в ночь с 6 на 7 января во всех православных храмах Кубани пройдут рождественские службы.В администрации региона отмечают, что намерены сделать все для того, чтобы не дестабилизировать эпидобстановку. Сейчас ситуация остается контролируемой, но поддержание этого сатус-кво требует согласованных действий.-Рождественские службы будут проходить с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований – на территорию храмов не будут пускать людей без средств индивидуальной защиты органов дыхания, также будем контролировать соблюдение прихожанами дистанции не менее 1,5 метров, – отметил вице-губернатор Кубани Игорь Чагаев.На телеканале «Кубань 24» в рождественскую ночь пройдет прямая трансляция из Свято-Екатерининского кафедрального собора. Праздничную службу проведет митрополит Екатеринодарский и Кубанский Павел.