В Сочи, в районе села Ореховка продолжается тушение лесного пожара. Открытого пламени уже нет, но серьезное задымление наблюдается в нескольких точках на горе Кума.Как ранее сообщалось, утром 30 декабря дыма было так много, что запах гари чувствовался даже в центре Сочи.Тушение возгорания в лесу продолжается- В работах задействован вертолет МЧС, который уже осуществил 11 сбросов воды. Это позволило стабилизировать ситуацию,- отмечают в мэрии Сочи.Всего в локализации пожара на территории Хостинского района задействовано 23 единицы техники. Группировка спасателей увеличена до 131 человека. Это сотрудники главного управления МЧС России, ЮРПСО, муниципальной службы спасения, пожарного отряда №10 и Сочинского национального парка.Специалисты работают в горах с ранцевыми огнетушителями.- Жителям и их домам ближайшего населенного пункта огонь не угрожает. На месте продолжает работать межведомственный оперативный штаб,- сообщает ГУ МЧС региона.