Как ранее сообщалось, согласно постановлению краевых властей, режим повышенной готовности продлен на Кубани до 13 января.Нынешнее постановление отличается от предыдущих лишь в одном пункте. С 31 декабря после огромного перерыва в целых 10 месяцев из-за пандемии, возобновляется работа кинотеатров. Правда, оговаривается, что число зрителей на сеансах не может превышать 15% от общей вместимости зала.Даже такому незначительному послаблению режима откровенно рады не только потенциальные зрители, но и сами владельцы сетей кинотеатров.Некоторые из них уже успели сформировать новогодний репертуар своих кинозалов. Так, одна из крупнейших киносетей края уже сообщила о том, что в период новогодних каникул будет демонстрироваться анимационная комедия «Конь Юлий и большие скачки», комедия «Обратная связь», фильм-катастрофа «Огонь»,анимационная комедия «Семейка Крудс: Новоселье», а также сказочная мелодрама «Серебряные коньки»,комедия «Реальные пацаны против зомби»,комедии «Охота на Санту», и «Барбоскины на даче».В списке лент комедии явно преобладают. Видимо, таким способом владельцы киносетей решили подарить зрителям побольше позитивных эмоций в эти праздничные дни.