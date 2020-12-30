Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал новое постановление о продлении режима повышенной готовности. Такое решение глава региона принял в связи с текущей эпидемиологической обстановкой.Так 30 декабря в регионе был установлен очередной антирекорд: за сутки в госпитали Кубани с коронавирусом попали 192 человека. Ситуация с инфекцией в крае напряженная.Так что, как бы не хотелось жителям Кубани забыть о коронавирусных ограничениях, статистика, увы, пока не позволяет этого сделать.Все ранее действующие запреты сохраняются традиционно на две недели - до 13 января. Жители и гости региона по-прежнему должны соблюдать социальную дистанцию и носить маски в общественных местах.