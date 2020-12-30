В Краснодарском крае установили новые сроки охоты на пушных и водоплавающих животных. Она разрешена теперь до 20 января. Это сделано по просьбам охотников, которых в регионе около 200 тысяч.- Соответствующие разрешения министерство природных ресурсов региона будет выдавать с 31 декабря по 2 января, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.В пресс-службе обратили внимание, что это не касается территорий, где действует особый противопожарный режим.Ранее в регионе сезон охоты на пушных животных завершался 10 января, а на водоплавающих – в последний день декабря.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что сезон охоты в крае стартовал с ограничениями в связи с необычно теплой и сухой погодой и опасностью пожаров.