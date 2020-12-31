В Краснодарском крае в последний день уходящего 2020 года погода будет аномально теплой. Дождей в регионе не ожидается.- Температура воздуха на юге края поднимется до 13-18°С тепла, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – При этом на Черноморском побережье переменная облачность, без осадков.В других районах Кубани дневные температуры сохранятся в пределах плюс 7-12°С. В Краснодаре в ночные часы может похолодать до 1°С мороза, зато днем прогнозируется плюс 12-14°С. О календарной зиме будет напоминать только туман и ветер восточной четверти 4-9 м/с.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что еще недавно большая часть Краснодарского края погрузилась в зимнюю сказку, но продлилась она недолго. Снег растаял бесследно, а синоптики обещают необычно теплый Новый год.