В краевой столице на зимних каникулах следить за общественным порядком будут около 500 полицейских и казаков. Патрулирование усилят и на главной городской площади. Напомним, что все праздничные мероприятия здесь запрещены.— В новогоднюю ночь не будут работать аттракционы, - напомнил начальник управления общественной безопасности и правопорядка администрации Краснодара Виталий Косенко. – Кроме того, отключается главный городской экран, под запретом массовые гуляния и фейерверк.Он подчеркнул, что массовые скопления жителей на праздник недопустимы.В Рождественскую ночь наряды будут следить за порядком во всех православных храмах, где будут служить праздничные литургии.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал новое постановление о продлении режима повышенной готовности до 13 января. В Краснодарском крае остаются все действующие ранее ограничения.