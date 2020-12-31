Курорты Красной Поляны предложили туристом новый вариант встречи нового года – в кабинке канатной дороги, которая стартует с высоты 1440 метров над уровнем моря. Туристы могут подняться на вершину до 23:00, а спуск обратно – в полночь. Именно с этой точки будут лучше всего видны все многочисленные фейерверки Красной Поляны.- Можем гарантировать, что следующий год будет легче. То есть, на самом деле, может, и сложнее, но мы с вами уже и не к такому привыкли, так что... реальность субъективна, время нелинейно, и почти весь снег этого сезона — ещё впереди, - поздравил горнолыжников горно-туристический центр «Газпром».Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи краевой межведомственный штаб по проведению зимнего сезона подготовил предновогодний отчет. Загрузка номерного фонда на горнолыжных курортах Красной Поляны на 31 декабря от 55 до 72 процентов. Туристы продолжают прибывать.