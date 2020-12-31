Краснодар преобразился к зимним праздникам. Кругом зажжённые елки, гирлянды и огни.Мэрия краевой столицы за несколько часов до боя курантов показала новогодний центр города.- Желаю в наступающем году здоровья и больше поводов для радости - за себя и своих близких, за развитие нашего любимого города, - поздравил жителей мэр Евгений Первышов.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре в праздничные дни усилят патрулирование улиц. Охранять общественный порядок в краевом центре будут около 500 полицейских и казаков.Патрулирование усилят и на главной городской площади. Напомним, что все праздничные мероприятия здесь запрещены.В Рождественскую ночь наряды будут следить за порядком во всех православных храмах, где будут служить праздничные литургии.