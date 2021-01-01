Еще один пожар потушили пожарные в Сочи. Как рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС, возгорание произошло на улице Джигитской. Здесь располагается двухэтажный частный дом, мансарда которого и вспыхнула днем 1 января.- Информация о пожарне поступила в 13:07, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в краевом ГУ МЧС. - В 13:17, когда на месте были первые пожарные расчеты, было установлено, что горит мансардный этаж.Площадь возгорания - 100 квадратных метров.- В 13:55 спасатели потушили открытый огонь, в 14:07 полностью ликвидировали возгорание, - рассказывают в ГУ МЧС по региону. - В тушении задействовали 10 человек и 5 единиц техники.В ЧП, к счастью, никто не пострадал. Из-за чего возник огонь, выясняют пожарные.Напомним, ранее сообщалось, что в Сочи за сутки возникло два природных пожара. Около полуночи люди стали взрывать салют в районе районе горы Пикет, из-за чего вспыхнул пожар. Его тушили до рассвета. Но помощь спасателей потребовалась не только здесь, но и в соседнем районе курорта. Сейчас огнеборцы пытаются сбить пламя в лесу у села Головинка Лазаревского района Сочи.