Новый 2021-й для огнеборцев в Сочи начался с работы. Как только пробили куранты, на телефоны МЧС стали поступать звонки с сообщением о возгораниях. Один из пожаров вспыхнул в лесу. Чтобы справиться с огнем, задействовали десятки спасателей и машин. Лишь к утру пламя удалось потушить.Как стало известно, загорелся лес в районе горы Пикет. Она разделяет Центральный и Хостинский районы курорта. Это территория Сочинского национального парка. Это место, к слову, считается одной из лучших смотровых точек в центре Сочи. Ее высота 508 метров над уровнем моря. И, конечно, многие люди наблюдают салют с этой площадки.- Площадь возгорания 500 квадратных метров по кромке, - уточнили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.Главная опасность этого места в том, что рядом расположено село Верхний Юрт и садоводческие товарищества. Здесь проживают сотни людей, в сторону которых мог пойти огонь. Однако как только на место выехали пожарные и оценили обстановку, стало ясно - угрозы населению и жилым домам нет. А значит эвакуация не потребуется.- Делается все возможное, чтобы не допустить распространения огня, - сказали в краевом ГУ МЧС. - К тушению пожара привлечены 36 человек и 11 единиц техники, в том числе от МЧС России - 28 человек и 7 единиц техники.Пламя помогали тушить и местные жители.Возгорание ликвидировали всю ночь. В 05:00 с пожаром удалось справиться.Что стало причиной пожара, пока не ясно. Однако есть предположение, что огонь вспыхнул из-за фйерверка, искры которой и привели к ЧП. Очевидцы сообщают о необычно ярком салюте в районе пожара. Специалисты МЧС объясняют происшествие крайне сухой и аномально теплой погодой в регионе в новогоднюю ночь.Напомним, ранее пожар произошел в нацпарке Сочи. Его тушили полтора дня. К тушению был привлечен вертолет, который произвел 11 сбросов воды. Это позволило стабилизировать ситуацию и потушить пламя.