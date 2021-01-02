Сотни тысяч отдыхающих прибыли на горнолыжные курорты Сочи. Несмотря на призывы соблюдать социальную дистанцию и санитарные требования, туристы сбиваются в толпы.Длинная очередь в кассы подъемников 2 января на курорте «Роза Хутор» попала на видео. На кадрах видно, что люди стоят плотно друг за другом.В оперативном штабе, развернутом на курортах, сообщили, что ограничили продажу прогулочных ски-пассов и увеличили количество мониторинговых групп.- На горнолыжных курортах Красной поляны пора пиковых нагрузок. Традиционно на 2 и 3 января приходится самая большая туристическая загруженность. Сегодня на всех трех курортах волонтеры бесплатно раздают посетителям медицинские маски, максимально следят за соблюдением социального дистанцирования, - сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.