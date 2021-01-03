Этим летом курорты Сочи посетили более двух миллионов человек, а заполняемость отелей не сильно отличалась от той, что была до пандемии. Однако в следующем году местные гостиницы ожидают еще большего наплыва туристов со всей страны. Не исключено, что курортный сезон, как и в 2020 году, будет продлен до ноября.– Рассчитываем, что в 2021 году турпоток восстановится на уровне, который был до пандемии : 15-17 миллионов человек. Однако это будет зависеть от санитарно-эпидемиологической ситуации в стране и мире, — говорит врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина агентству ТАСС.Отмечается, что в регионе непрерывно идет работа по развитию туристского потенциала Краснодарского края, в том числе идет активное внедрении всесезонных продуктов. Так на Черноморском побережье уже созданы «зимние пляжи».Также в 2021 году в городах-курортах получат методические рекомендации по организации пляжного отдыха.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ 2020 году Сочи посетит 5 500 000 туристовЭто всего на 12% меньше, чем было в 2019-м (читайте далее).