В воскресенье, 3 января, в 11:59 диспетчеру пожарного гарнизона в Сочи поступило сообщение о пожаре в бесхозной постройке на улице Цурюпы. На место немедленно выехали пожарные. Они были на месте спустя семь минут после сообщения о возгорании.- По прибытию к месту первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что возгорание происходит в безхозной постройке на площади 30 квадратных метров. В 12:18 было ликвидировано открытое горение, – сказали «КП» – Кубань в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.Полностью пожар ликвидировали в 12:22. К тушению были привлечены 10 человек и 4 единиц техники. Пострадавших в результате возгорания нет.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа Кубани локализованы четыре из шести очагов возгорания в горахУгрозы населенным пунктам нет (читайте также).