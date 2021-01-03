Пока спасатели третьи сутки борются с огнем на горных склонах Сочи и Туапсинского района, жители села Алексеевское, что в Лазаревском районе, сжигают листву на собственных участках. Они обильно поливают ее бензином и поджигают.- А кому-то мало огня. Пока 130 человек борются с тушением леса, местные жители намеренно поджигают листву на своём участке, разливая по всему периметру горючее, – говорят соседи поджигателей.Инспекторы пожарного надзора уже составили протокол по факту поджога. Сейчас дело передано на рассмотрение в полицию.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТушат с помощью вертолета: на Кубани третьи сутки борются с лесными пожарамиСпасатели заявили, что угрозы населенным пунктам нет (читайте далее).