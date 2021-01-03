Природный пожар, которые несколько суток бушевал на границе Сочи и Туапсинского района, полностью ликвидирован. Об этом заявил мэр города-курорта Алексей Копайгородский.- Мы добились полной локализации на всей площади возгорания. На некоторых участках остаются тлеющие очаги. Для их контроля на ночь оставлены посты из числа специалистов лесопожарной охраны спасательного отряда федеральной противопожарной службы МЧС России. Завтра группировка продолжит работу до полной ликвидации, – сказал глава Сочи.Отмечается, что вертолет МЧС осуществил 24 сброса воды. Всего участие в тушении пожара приняли более 130 человек и 30 единиц техники.Ранее мы сообщали, что утром на Кубани оставались шесть активных очагов возгораний. Все они находились на территории Сочи и Туапсинского района и располагались в труднодоступной горной местности. Общая площадь горения составляла 1000 квадратных метров.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа Кубани локализованы четыре из шести очагов возгорания в горахУгрозы населенным пунктам нет (читайте далее).