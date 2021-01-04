В Сочи полиция задержала 38-летнего мужчину из Волгоградской области, которого подозревают в жестокой попытке расправы над собакой.Этот инцидент произошел на улице Альпийской. Злоумышленник несколько раз ударил собаку ножом.- Он вышвырнул его на улице и несколько раз полоснул ножом по горлу и нанес удар в грудь, – пишут очевидцы в сообществе «ДТП И ЧП | Сочи».Как выяснилось позже такая агрессия к псу была вызвана тем, что собака кинулась на ребенка его сожительницы. Килла (так зовут пса) завел бывший муж женщины, который скончался. Собака жила в семье.Истекающую кровью собаку нашли на улице прохожие. Они успели отвезти Килла к ветеринару. Все прошло успешно, и пес идет на поправку.- На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Жестокое обращение с животными». Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до трех лет, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.Злоумышленник находится под подпиской о невыезде.