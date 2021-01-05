В Сочи в ночь на 5 января снова загорелась лесная подстилка, на этот раз в Адлерском районе. Огонь охватил два участка недалеко от села Нижняя Шиловка.- Подразделения МЧС России в составе трёх отделений работали на месте возгорания, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. – По предварительным данным, возгорание сухой растительности произошло на площади 250 квадратных метров.В 21:37 огонь был локализован, в 22:57 - пожар удалось ликвидировать.В пресс-службе мэрии Сочи уточнили, что жителям и их домам огонь не угрожал.- Причины возгорания устанавливаются, - сказала представитель пресс-службы.Кроме того, очевидцы сообщают о новом природном пожаре в районе села Пластунка и поселка Дагомыс.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи на территории Национального парка спасатели продолжают бороться с огнем. Огнеборцы ликвидировали открытое горение на границе Туапсинского и Лазаревского районов. Там лесная подстилка горела с новогодней ночи. По этому направлению новых очагов не зафиксировано.Начальник ГУ МЧС по Краснодарскому краю, генерал-лейтенант Олег Жанович с уверенностью заявляет, что все природные пожары на территории Сочи вызваны халатностью людей.