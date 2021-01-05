В Краснодарском крае с начала пандемии умерли более 1000 человек с диагностированным коронавирусом.5 января в регионе было зафиксировано еще 14 смертельных случаев. Врачи обратили внимание, что у всех пациентов подтверждена тяжелая двусторонняя пневмония.Четверо больных скончались в Краснодаре: 60-летняя жительница Хадыженска, 55-летний пациент из Северского района, 63-летняя женщина и 58-летний мужчина из Краснодара.В Северской ЦРБ умерли 56-летняя жительница Кореновска и 81-летняя пациентка Абинска и 62-летняя жительница Северского района. Врачам Тихорецкой ЦРБ не удалось спасти 58-летнего жителя Тихорецка и 69-летнего жителя Белоглинского района.В инфекционной больнице №2 Сочи скончалась 71-летняя местная жительница. В горбольнице №5 умер 69-летний житель курорта.94-летнюю жительницу Мостовского района не спасли в Лабинской ЦРБ. В Крымской ЦРБ умерла 83-летняя местная жительница района.- Большинство пациентов страдали гипертонией, сахарным диабетом и ишемической болезнью сердца, - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.Напомним, что количество заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 5 января увеличилось на 184.