В Краснодаре хирурги Краевой клинической больнице №1 восстановили пациенту кисть после тяжелой травмы. Мужчина попал в серьезную автомобильную аварию и практически лишился мягких тканей, кожа и сухожилья руки.- На первом этапе команда кистевых хирургов во главе с травматологом Андреем Аристовым восстановила покровные ткани кисти, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краевой клинической больнице №1.Медики использовали метод кровоснабжаемого лучевого лоскута. Затем, три месяца спустя, начался второй этап лечения. Пациенту сделали пластику сухожилий. Благодаря искусству хирургов, пациент смог вернутся к привычной жизни.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что российский бизнесмен перевел 60 тыс. долларов на операцию американке с \\"маской Бэтмена\\". Эта приличная сумма пришла на счет краснодарской клиники для Луны Феннер.