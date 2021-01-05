В Сочи ликвидирован пожар лесной подстилки в селе Пластунка, Барановского сельского округа.- Пожар в Верхнем Сочинском участковом лесничестве полностью ликвидирован, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.Представитель пресс-службы напомнила, что с конца декабря на территории Сочи произошло несколько крупных пожаров. 5 января был потушен крупный лесной пожар в Туапсинском и Головинском лесничестве в поселке Головинка, но все новые очаги продолжают возникать.Два небольших участка леса общей площадью 250 квадратных метров в селе Нижняя Шиловка, Адлерского района потушили в ночь на 5 января.На данный момент на территории Сочинского национального парка в Верхне-Сочинском и Дагомысском лесничествах огонь охватил 2,2 гектара.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что главной причиной массовых пожаров на территории национального парка стало неосторожное обращение с огнем.