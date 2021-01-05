Сочи встал в 8-бальных пробках. Красно-черный затор образовался по дороге в Адлер. Это один из самых оживленных участков между Центральным и Адлерским районом курорта. Но даже в рабочие дни после обеда такого «мертвого» затора здесь не наблюдалось.- Просто в городе очень много машин с номерами самых разных регионов страны, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» местные таксисты. – Преобладают, конечно же, гости из Московы. Но встречаем почти через один и автомобили из Ростовской, Воронежской и Тульской областей, Северного Кавказа и Адыгеи.По данным пресс-службы мэрии Сочи, за последние сутки на курорт через пост Магри въехали 24 тысячи автомобилей.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи на время новогодних каникул сняли ограничения на федеральных дорогах. Проезд возвращён к штатной четырёхполосной схеме.