В Новороссийске в соцсетях разместили призыв к жителям не кормить лебедей и других водоплавающих птиц, которых сейчас немало у побережья, хлебо-булочными изделиями.- Хлеб птицам давать нельзя, это аксиома, - призывают новороссийцев и гостей города-героя местные орнитологи. – В качестве альтернативы, без вреда для здоровья пернатых, можно давать птичий комбикорм, зерна или некрахмалистые овощи.Орнитологи отмечают, что любой корм надо давать понемногу, ни в коем случае не перекармливая птиц и, не ломая, их традиционные гастрономические привычки.Местные жители отмечают, что этой зимой птиц на набережной Новороссийска много как никогда.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Тимашевском районе погибли сотни птиц. Местные жители винят фермеров, которые потравили грызунов на полях.