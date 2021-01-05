В Анапе начнут штрафовать автомобилистов, выезжающих на приморские территории. На курорте созданы рейдовые группы, которые выявляют нарушителей.- В праздничные дни автолюбители выезжают на берег на своих машинах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы. – Данные нарушения не только создают угрозу для жителей и туристов, но и безвозвратно портят уникальные песчаные пляжи.Собранную информацию мобильные группы адресуют в природоохранную прокуратуру. Нарушителей ждут крупные штрафы.В мэрии Анапы автолюбителей призвали оставлять свои транспортные средства на специализированных стоянках и наслаждаться чистым воздухом на прогулках.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Анапе на центральном пляже курорта открылась лаунж-зона. Здесь на двух деревянных настилах гостей ждут диваны с каминами, качели, новогодние фото-зоны и арт-объекты. Центральная фигура – песковик (снеговик из песка). Нарядная ёлка украшена игрушками ручной работы анапских мастеров. А рядом главный символ 2021 года – бык.