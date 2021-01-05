В Армавире водитель иномарки сбил 12-летнего пешехода. Ребенок доставлен в больницу со множеством ссадин и закрытым перелом ключицы.Авария случилась на улице Советской Армии. По предварительным данным, несовершеннолетний выбежал на дорогу из-за припаркованного автомобиля и попал под колеса Volkswagen Tiguan.- По факту происшествия проводится проверка, - сообщили в пресс-службе ОГИБДД по Армавиру.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на трассе Гулькевичи-Отрадо-Кубанское-Отрадо-Ольгинское произошло ДТП с пятью погибшими: водитель сбил людей из-за тумана.Как установили автоинспекторы, по дороге ехала Lada Priora, которой управлял 27-летний водитель. Дымка, осевшая на регион, ухудшила видимость на дороге. Из-за этого водитель вовремя не заметил впереди стоящие автомобили.