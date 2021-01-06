Эта авария произошла на улице Советской Армии. Как установили автоинспекторы, водитель за рулем Volkswagen Tiguan ехал по дороге, как вдруг на проезжую часть выбежал ребенок. Он, по словам водителя, появился из-за припаркованного автомобиля. Владелец иномарки, не сумев быстро среагировать и затормозить, наехал на 12-летнего подростка.- В итоге ребенок получил ссадины и закрытый перелом ключицы, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ОГИБДД по Армавиру. - Пострадавшего госпитализировали.По факту аварии сейчас проводится проверка. Уточняются обстоятельства ДТП.Напомним, ранее сообщалось, что в Краснодаре врачи восстановили кисть пациенту после серьезного ДТП. Мужчина попал в серьезную автомобильную аварию и практически лишился мягких тканей, кожи и сухожилья руки.