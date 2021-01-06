Лесные пожары, которые бушевали в Сочи не одни сутки, наконец потушены. Этому способствовала слаженная работа специалистов управления МЧС России, 10-го пожарно-спасательного отряда, ЮРПСО, муниципальной службы спасения и лесничеств.- По состоянию на 13:15 возгорание в Лыготскхом участковом лесничестве ликвидировано, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - В 12:55 пожар в поселке Дагомыс также потушен.Во многом справиться с огнем помогла сама природа.- В связи с установившейся в Сочи дождливой погодой, все очаги возгорания потушены, - сказал начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи Вадим Снегирев. - Новых вспышек пожаров не ожидается.Отметим, что все очаги возгорания находились глубоко в лесу. На отдыхе туристов пожары никак не отразились.Пострадавших в огне нет, однако за ущерб природе кому-то все-таки придется ответить. На данный момент известно, что как минимум 5 человек были причастны к возникновению пожаров в лесу. Сейчас с ними работают следователи.- Выявлены пять лиц, которые спровоцировали горение лесной подстилки в лесах Адлерского и Лазаревского районов, - уточняет начальник управления по Сочи ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергей Скрыльников. - Ответственность может быть вплоть до уголовной.В данном случае речь идет не только о крупном штрафе. Не исключено, что злоумышленники могут оказаться за решеткой.