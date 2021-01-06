Лесные пожары в Сочи не стихают вот уже шестой день. Всего потушено 8 очагов в Адлерском, Хостинском и Лазаревском районах, но с каждым днем появляются все новые возгорания на охраняемой природной территории. На данный момент фиксируются два очага - в Дагомыском и Лыготхском участковом лесничестве.Угрозы населенным пунктам нет. Спасатели принимают все возможные меры, чтобы не подпустить пожар к жилым домам. Огонь распространяется в труднодоступном месте национального парка, к его ликвидации привлечен вертолет МЧС.- В тушении пожаров задействован вертолет КА-32 Южного АСЦ МЧС России, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - Произведено 62 сброса воды.В общей сложности в тушении пожара участвуют порядка 85 человек и 17 единиц спецтехники.- На месте пожара и в Главном управлении организована работа оперативного штаба, - уточняют в краевом ГУ МЧС. - За обстановкой наблюдают с помощью беспилотников.Стоит сказать, что возникновению возгораний способствует аномально теплая погода в регионе. Ситуацию помог бы исправить дождь. На курорте он прогнозируется 6 января, однако количество осадков может оказаться недостаточно, чтобы справиться с огнем.Напомним, два небольших участка леса общей площадью 250 квадратных метров в селе Нижняя Шиловка, Адлерского района потушили в ночь на 5 января. Все пожары на территории Сочи возникли из-за человеческого фактора. Об этом уже официально заявили в мэрии курорта.- Выявлены пять физических лиц, которые спровоцировали горение лесной подстилки в лесах Адлерского и Лазаревского районов, - уточняет начальник управления по городу Сочи Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Сергей Скрыльников. - С ними работают следственные органы. Ответственность может быть вплоть до уголовной.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что среди последствий лесных пожаров в Сочи кровавое зарево и смог над городом.