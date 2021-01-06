В Сочи удалось потушить все лесные пожары, которые произошли по вине местных жителей. Всего с начала года спасатели ликвидировали 12 возгораний в разных точках региона. Один из пожаров удалось предотвратить во время рейда.- В районе кладбища поселка Головинка лесными инспекторы обнаружили группу людей, сжигающих мусор, - рассказывают в администрации региона.Чтобы избежать новых ЧП, власти края решили ввести режим ограничений в лесах. Под запретом прогулки и пикники еще как минимум до конца каникул - до 11 января. На территории лесного фонда запрещено как пребывание граждан, так и въезд машин.- Также в лесах строго запрещается разведение костров, сжигание мусора, стерни, пожнивных и порубочных остатков, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань»в администрации Краснодарского края.