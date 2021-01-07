Адыгея скорбит. Еще одной жертвой коронавируса стал лор-врач, завотделением республиканской больницы Адам Боджоков. Ему было 58 лет.Почти два месяца доктор боролся с тяжелой формой пневмонии, вызванной COVID-19. Спасти его пытались коллеги в краснодарском \\"ковид\\"-госпитале.Однако победить болезнь ему не удалось.Адам Боджоков работал в медицине более 30 лет.- Это большая потеря для республики. Адам Рамазанович был ведущим хирургом, выполнял самые сложные операции, - цитирует изданию «Советская Адыгея» главврач АРКБ Нателла Чеужева. - Приносим глубокие соболезнования семье, всем родным и близким.Напомним, в Майкопе поликлиника №3 приглашает всех желающих сделать прививку от коронавируса. Иммунную защиту от коварной болезни можно получить с 9 до 12 часов дня каждый день до 10 января.