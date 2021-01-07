В Славянском районе Краснодарского края женщина собралась подоить пять своих молочных козочек. Но не нашла их в сарае.- Бабушка обратилась с заявлением в полицию. Ущерб от пропажи животных составил 24,5 тысячи рублей, - рассказал \\"КП\\" - Кубань\\" источник в правоохранительных органах.На поиски коз приехала группа следователей и кинолог с собакой.На месте преступления они обнаружили след. Однако пока найти козочек не удалось.Напомним, в Краснодаре 43-летний водитель такси покончил с собой посреди улицы 40 лет Победы. Мужчина в тот вечер работал. Сделал несколько заказов, а пока ждал очередной вызов – наложил на себя руки. Как оказалось, он задохнулся выхлопами угарного газа. Как установили эксперты, в этом мужчина виноват сам. Его тело направили на экспертизу. Обстоятельства смерти устанавливаются.