Инцидент произошел в сочинском посёлке Лоо на территории крупного развлекательного комплекса «Аквалоо», где находятся кафе, водные горки и многочисленные бассейны.20-летняя сотрудница «Акволоо» Ирина С. ( имя изменено) тогда пришла в кафе «Затерянный рай» поужинать. И на нее напала одна из посетительниц заведения.Ирина С. написала на девушку заявление в полицию. Причины и мотивы поступка женщины пока неизвестны.- По данному факту идет проверка, – сказал «КП» – Кубань источник в УВД города Сочи. - За медицинской помощью избитая не обращалась.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Сочи задержали мужчину, который хотел зарезать собаку на улицеПравоохранители намерены возбудить уголовное дело (читайте далее).