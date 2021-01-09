В краевом центре неизвестные разбили стекла остановочного павильона на КСК. На пересечении улиц Бородинская/1 и Заречная местные жители заметили валяющиеся стекла вдоль дороги. Очевидцы сфотографировали последствия и опубликовали в соцсетях. Сотрудники администрации оперативно отреагировали на появившиеся снимки и сообщили, что поврежденную остановку отремонтируют после праздников.- В департаменте транспорта и дорожного хозяйства рассказали, что битое стекло вывезут в ближайшее время, а с 11 января приступят к восстановлению конструкции остановочного павильона, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.О том, кто разбил павильон и ищет ли полиция дебоширов, в мэрии не уточнили.Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодаре задержали женщину, которая залезла на главную городскую елку и сломала подарочный короб дерева.