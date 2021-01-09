Главным тренером женского футбольного клуба «Краснодар» стал 42-летний Гамаль Бабаев. Ранее он работал с молодежной командой.- «Горожанки» вышли из отпуска и собрались в Академии ФК «Краснодар». Где прошло общекомандное собрание, на котором коммерческий директор, директор Академии Арам Фундукян и спортивный директор Максим Савостин представили команде нового руководителя тренерского штаба, - сообщила пресс-служба ЖФК «Краснодар» на официальной странице в Instagram.Ранее «Комсомолка» сообщала, что будущий сезон женская команда футбольного клуба «Краснодар» начнет с новым главным тренером. Татьяна Зайцева покинула свой пост в декабре прошлого года. Одним из кандидатов на вакантное место считался Александр Григорян, но эти предположения сразу опровергли.