Напомним, утром 9 января в городе-курорте вспыхнул очередной пожар. В этот раз загорелась трава на склоне горы напротив аэропорта. В настоящее время огонь пожарные потушили, но продолжают поливать землю в местах задымления.- Ликвидирован открытый огонь на участке леса в районе села Молдовка. В данный момент наблюдается небольшое задымление, производится полив во избежание повторного возгорания, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Сочи Вадим Снегирев.Напомним, что лесной пожар охватил чуть больше 400 квадратных метров. Ситуация обострилась ночью из-за ветра, который раздувал тлеющий валежник.Лес в Сочи тушили силами управления МЧС России, ЮРПСО, муниципальной службы спасения и лесничества Сочинского нацпарка. В настоящее время угрозы населенным пунктам нет.