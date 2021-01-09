В Краснодарском крае продолжат умирать люди с коронавирусом. По данным на 9 января за последние сутки скончались еще 15 человек. Летальные случаи зафиксированы в госпиталях Краснодара, Горячего Ключа, Северского, Крымского, Тихорецкого, Темрюкского районов, Сочи и Новороссийска.- В Краснодаре не стало женщин 63 и 73 лет, а также мужчин 59 и 62 лет. В Горячем Ключе скончался житель Белореченского района 58 лет, в Северской ЦРБ умерла женщина 73 лет. В Тихорецкой ЦРБ не спасли жительницу Новопокровского района 71 года. В Крымской ЦРБ перестало биться сердце жителя Темрюка 66 лет, в этой же больнице не спасли 56-летнюю жительницу Крымска и 48-летнего мужчину из Анапы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края.В Темрюкской ЦРБ скончался житель Славянска-на-Кубани 63 лет. В Сочи умерли три человека: мужчина 82 лет и женщины 64 и 82 лет. В инфекционной больнице №3 Новороссийска скончался 51-летний мужчина.В оперштабе добавили, что у всех пациентов была диагностирована внебольничная двусторонняя пневмония тяжелого течения.Ранее «Комсомолка» сообщала, что по данным на 9 января за последние сутки в госпитали Краснодарского края попали еще 188 человек.