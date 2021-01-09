События разворачивались накануне Нового года в одном из сел Успенского района. Молодой полицейский с напарником отправился на вызов – соседи пожаловались на пьяного дебошира. Но по приезду досталось и стражу порядка.- Мужчина набросился на сотрудника полиции. Он бил его кулаками по голове, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. – Сержант обратился в больницу, он получил ушные ушибы, после этого продолжил дежурство.Полицейским удалось успокоить пьяного гражданина. Но за нападение на стража порядка при исполнении мужчине придется ответить в суде.Ранее \\"Комсомолка\\" сообщала, что в новогодние праздники в Сочи таксист потерял 400 тысяч рублей.